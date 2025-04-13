Кинолог назвал раннюю весну лучшим временем, чтобы завести щенка

До завершения курса самостоятельные прогулки запрещены, разрешается только выносить малыша на руках, напомнил Голубев. Он подчеркнул, что хозяину это будет только на руку, так как сохраняющиеся в начале весны слякоть и непогода не располагают к длительным прогулкам. К тому моменту, когда у щенка будут все прививки, погода станет более благоприятной, и ему можно будет полноценно исследовать окружающий мир.