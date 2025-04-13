Россиянам напомнили о приметах и запретах на Вербное воскресенье 13 апреля

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, отмечается в шестое воскресенье Великого поста. Согласно Евангелию, Христос въехал в Иерусалим на осле, символизирующем мир, и был встречен ликующей толпой, устилавшей дорогу одеждами и пальмовыми ветвями. В IV веке начали освящать пальмовые ветви, а после крещения Руси их заменили на вербу — символ обновления и воскресения. В православных храмах вербу освящают на Всенощном бдении в канун праздника. Освящённую вербу хранят дома как оберег от бед и злых сил, используют для благословения близких и посадки в поле для защиты урожая. Праздник проходит в семейном кругу, допускается небольшое послабление в рационе, включая рыбные блюда и вино.