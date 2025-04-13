Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NASA почтило память Юрия Гагарина по случаю Дня космонавтики

NASA поздравило мир с Международным днём полёта человека в космос 12 апреля, отметив вклад Юрия Гагарина в освоение космического пространства. Пост был опубликован в соцсети X.

Источник: Life.ru

«В Международный день полёта человека в космос мы отмечаем первый полёт в космос Юрия Гагарина в 1961 году, а также первый запуск космического корабля Space Shuttle в 1981 году. Теперь пришло время вернуться на Луну и отправиться на Марс», — говорится в сообщении.

Международный день полёта человека в космос празднуется ежегодно 12 апреля. В России в этот день отмечают День космонавтики, вспоминая первый орбитальный полет Юрия Гагарина, который открыл новую эру в освоении Вселенной.

Ранее Life.ru писал, какие галлюцинации приходили к космонавтам во время полётов. Бытуют легенды, что в космосе люди нередко созерцают разных сущностей или странные видения. Что Гагарин увидел в своём полёте, мы уже не узнаем. Но есть свидетельства других космонавтов.