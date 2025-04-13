Россиянам рассказали, как прожить месяц без денег

Сокращение расходов на ненужные вещи поможет увеличить сбережения.
У россиян набирает популярность финансовый детокс — система жесткого контроля расходов, направленная пересмотр потребительских привычек. Это позволяет отказаться от лишних трат на неделю или месяц. Об этом заявила аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина.
«Финансовый детокс особенно полезен для шопоголиков. Начинать нужно с малого, например, ограничить ненужные траты на неделю или месяц. Для достижения цели необходимо составить четкий план покупок для минимизации спонтанных расходов. И постепенно отказаться от необязательных категорий покупок: новой одежды, косметики, доставки еды», — рассказала агентству «Прайм» Бочкина.
Аналитик отмечает, что первые дни даются сложно, но многие втягиваются и открывают для себя новые возможности. Эксперт подчеркнула, что практика не только помогает сэкономить, но и меняет отношение к финансам, заставляя переоценить реальные потребности. Особенно актуальным такой подход становится в условиях экономической нестабильности, когда рациональное распределение средств превращается в необходимость.
Ранее стало известно, что ограничения на кредиты стали у россиян очень популярны. После успешного запуска нового инструмента появились предложения ввести самозапрет на онлайн-покупки на маркетплейсах, чтобы облегчить жизнь шопоголикам.