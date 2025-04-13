Россиянам рассказали, как прожить месяц без денег

Аналитик отмечает, что первые дни даются сложно, но многие втягиваются и открывают для себя новые возможности. Эксперт подчеркнула, что практика не только помогает сэкономить, но и меняет отношение к финансам, заставляя переоценить реальные потребности. Особенно актуальным такой подход становится в условиях экономической нестабильности, когда рациональное распределение средств превращается в необходимость.