Возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не следует недооценивать выносливость Российской Федерации в «надежде на то, что конфликт какой-то момент прекратится сам собой».
Заявление прозвучало в интервью изданию Handelsblatt.
«Мало надежды на то, что конфликт в какой-то момент разрешится сам собой, поскольку страна окажется обескровлена или возникнет политическая реакция», — сказал он.
Мерц уточнил, что немецкая сторона не намерена «недооценивать» выносливость РФ. Кроме того, он добавил, что следует перестать недооценивать жителей России.
Мерц подчеркнул, что русский народ «был невероятно терпеливым на протяжении всей своей истории».
Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Мерц планирует «возродить германскую военную машину». По его словам, ФРГ может стать «Четвёртым рейхом», обладающим ядерным оружием.