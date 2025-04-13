В России дали ответ о замене зимней резины на летнюю: «Сейчас можно»

Россияне уже с марта задались вопросом, когда лучше поменять резину с зимней на летнюю. В начале апреля на многие регионы страны обрушился снег. Условия были неблагоприятные. Сейчас, когда наступает настоящая весна, уже можно сменить зимнюю резину, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, транслирует РИА Новости.