В России дали ответ о замене зимней резины на летнюю: «Сейчас можно»

Россияне уже с марта задались вопросом, когда лучше поменять резину с зимней на летнюю. В начале апреля на многие регионы страны обрушился снег. Условия были неблагоприятные. Сейчас, когда наступает настоящая весна, уже можно сменить зимнюю резину, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, транслирует РИА Новости.
Он подчеркнул, что речь идет о европейской части России. На этой территории ожидается потепление. Роман Вильфанд посоветовал менять резину, если ночные температуры в течение пяти дней не опускались ниже плюс 5−7 градусов. Россияне вскоре столкнутся с такими условиями.
«Менять резину уже можно будет на следующей неделе. Кто-то говорил, что автомобильная весна наступает примерно в конце марта. Я такого не слышал. Вот сейчас можно», — подытожил Роман Вильфанд.
Стоит сказать о плюсах летней резины. Такие шины сэкономят владельцу и топливо, и ресурс. Поэтому россияне торопятся переобуться.