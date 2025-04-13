Трамп поделился подробностями переговоров с Ираном: президент США оценил прогресс

Представители американской и иранской делегаций вступили в переговорный процесс. Первый раунд уже состоялся. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил течение беседы, отвечая на вопросы журналистов.
Он сообщил, что переговоры с Тегераном продвигаются хорошо, диалог развивается. Однако хозяин Белого дома подчеркнул, что ему не нравится говорить на эту тему, так как пока еще рано делать какие-то выводы.
«Переговоры идут хорошо. Но это ничего не значит до тех пор, пока цель не достигнута», — подытожил Дональд Трамп.
Первый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана прошел в Омане. Темой беседы стала ядерная программа Ирана. Атмосферу встречи оценили как положительную. Иран и США продолжат переговоры через неделю.