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Трамп поделился подробностями переговоров с Ираном: президент США оценил прогресс

Дональд Трамп сообщил, что переговоры США и Ирана идут хорошо.

Источник: Комсомольская правда

Представители американской и иранской делегаций вступили в переговорный процесс. Первый раунд уже состоялся. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил течение беседы, отвечая на вопросы журналистов.

Он сообщил, что переговоры с Тегераном продвигаются хорошо, диалог развивается. Однако хозяин Белого дома подчеркнул, что ему не нравится говорить на эту тему, так как пока еще рано делать какие-то выводы.

«Переговоры идут хорошо. Но это ничего не значит до тех пор, пока цель не достигнута», — подытожил Дональд Трамп.

Первый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана прошел в Омане. Темой беседы стала ядерная программа Ирана. Атмосферу встречи оценили как положительную. Иран и США продолжат переговоры через неделю.