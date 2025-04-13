Глава фракции ХДС/ХСС и потенциальный кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц выступил за возможность иметь сразу нескольких поставщиков энергии.
«Нам нужен газ, в том числе американский. Но мы всегда должны иметь нескольких поставщиков и не зависеть от одного», — заявил Мерц.
При этом Мерц подчеркнул намерение Германии ускорить строительство газовых электростанций, оснащенных системой улавливания и хранения углекислого газа (CCS-технологией).
Ранее в ФРГ рассмотрели перспективы введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Так, глава немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Германия могла бы получить экономические преимущества от возобновления поставок российского газа через сохранившуюся ветку «Северный поток — 2». Однако привлечение американских инвесторов, вероятно, спровоцирует повышение цен на газ для европейских потребителей.