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Мерц рассказал, что Германия заинтересована в нескольких поставщиках энергии

Мерц заявил, что Германия должна иметь нескольких поставщиках энергии.

Источник: Комсомольская правда

Глава фракции ХДС/ХСС и потенциальный кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц выступил за возможность иметь сразу нескольких поставщиков энергии.

«Нам нужен газ, в том числе американский. Но мы всегда должны иметь нескольких поставщиков и не зависеть от одного», — заявил Мерц.

При этом Мерц подчеркнул намерение Германии ускорить строительство газовых электростанций, оснащенных системой улавливания и хранения углекислого газа (CCS-технологией).

Ранее в ФРГ рассмотрели перспективы введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Так, глава немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Германия могла бы получить экономические преимущества от возобновления поставок российского газа через сохранившуюся ветку «Северный поток — 2». Однако привлечение американских инвесторов, вероятно, спровоцирует повышение цен на газ для европейских потребителей.