В Магадане стартовал массовый лыжный забег «Лыжня Вяльбе»

МАГАДАН, 13 апр — РИА Новости. Массовый лыжный забег «Лыжня Вяльбе» стартовал в Магадане, в нем в этом году примут участие более 500 человек, сообщил РИА Новости представитель областного спорттуркомитета.
«Лыжня Вяльбе» — традиционный лыжный забег, названный в честь знаменитой магаданской лыжницы Елены Вяльбе. В этом году его проводят в 35-й раз.
«На этот раз мы проводим соревнования на Гороховом поле (микрорайон Магадана — ред.), на традиционном месте, где ранее проходила лыжня, на Снежной Долине, сейчас идет грандиозное строительство Лыжного стадиона имени Вяльбе. Погода благоприятствует, накануне выпал снег. Ожидаем, что более 500 человек встанет на лыжню сегодня, в эти минуты соревнуются самые маленькие — дети 6−7 лет», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что дети младшего школьного возраста будут преодолевать дистанцию в триста метров, взрослые участники — в два километра.