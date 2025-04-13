В Магадане стартовал массовый лыжный забег «Лыжня Вяльбе»

«На этот раз мы проводим соревнования на Гороховом поле (микрорайон Магадана — ред.), на традиционном месте, где ранее проходила лыжня, на Снежной Долине, сейчас идет грандиозное строительство Лыжного стадиона имени Вяльбе. Погода благоприятствует, накануне выпал снег. Ожидаем, что более 500 человек встанет на лыжню сегодня, в эти минуты соревнуются самые маленькие — дети 6−7 лет», — рассказал собеседник агентства.