Потепление ожидается в воскресенье на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от +11 до +16 градусов, при натекании облачности до +6. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +10 до +12 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 13 апреля, у Анны, Вениамина, Власа, Ивана, Иннокентия, Ионы, Иосифа, Якова.
Между прочим, 13 апреля 2025 года отмечают Вербное воскресенье. Согласно народным приметам, сегодня не стоит пересчитывать деньги с утра, тратить большие суммы и покупать одежду. Дело в том, что из-за этого можно попасть в долговую яму.