Потепление ожидается в воскресенье на Южном Урале

Между прочим, 13 апреля 2025 года отмечают Вербное воскресенье. Согласно народным приметам, сегодня не стоит пересчитывать деньги с утра, тратить большие суммы и покупать одежду. Дело в том, что из-за этого можно попасть в долговую яму.