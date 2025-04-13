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Потепление ожидается в воскресенье на Южном Урале

В воскресенье, 13 апреля, в Челябинской области будет переменная облачность, в горах местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Сейчас в Ричмонде: +10° 4 м/с 62% 758 мм рт. ст. +8°
Источник: Reuters

Температура воздуха днем составит от +11 до +16 градусов, при натекании облачности до +6. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +10 до +12 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 13 апреля, у Анны, Вениамина, Власа, Ивана, Иннокентия, Ионы, Иосифа, Якова.

Между прочим, 13 апреля 2025 года отмечают Вербное воскресенье. Согласно народным приметам, сегодня не стоит пересчитывать деньги с утра, тратить большие суммы и покупать одежду. Дело в том, что из-за этого можно попасть в долговую яму.