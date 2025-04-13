Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Академическом может появиться ещё одна крупная поликлиника

В Екатеринбурге планируется открытие филиала Первой детской поликлиники, которая уже работает в Академическом районе.

Источник: МК-Урал

Об этом сообщает Телеграм-канал «Екатеринбург Live» со ссылкой на пресс-службу девелопера «РСГ-Академическое». Предполагается, что она будет обслуживать жителей Мичуринского и Широкой Речки.

В 2024 году в Академическом районе начала работу новая поликлиника для взрослых. В ближайшие несколько лет девелоперская компания намерена реализовать проект инновационного медицинского кластера, в который будут интегрированы НИИ ОММ и филиал медицинского университета.

Как ранее сообщалось, в текущем году в Свердловской области планируют сдать в эксплуатацию семь поликлиник.

Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона. Медицинские учреждения возводят в Екатеринбурге, Серове, Березовском, Реже, Артемовском и городе Арамиль. Их возведение продолжается благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения.