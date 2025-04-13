В Академическом может появиться ещё одна крупная поликлиника

Об этом сообщает Телеграм-канал «Екатеринбург Live» со ссылкой на пресс-службу девелопера «РСГ-Академическое». Предполагается, что она будет обслуживать жителей Мичуринского и Широкой Речки.
В 2024 году в Академическом районе начала работу новая поликлиника для взрослых. В ближайшие несколько лет девелоперская компания намерена реализовать проект инновационного медицинского кластера, в который будут интегрированы НИИ ОММ и филиал медицинского университета.
Как ранее сообщалось, в текущем году в Свердловской области планируют сдать в эксплуатацию семь поликлиник.
Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона. Медицинские учреждения возводят в Екатеринбурге, Серове, Березовском, Реже, Артемовском и городе Арамиль. Их возведение продолжается благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения.