Рыбакам напомнили о штрафах в миллион рублей за вылов рыбы

«Стоит серьезно относиться к данной норме закона, потому что ответственность за нарушение запрета варьируется от штрафа в пять тысяч рублей (или конфискации снастей) до штрафа в один миллион рублей», — передает слова Янгулби РИА Новости. Он добавил, что в особо тяжелых случаях, причиняющих значительный ущерб водным ресурсам, возможен срок лишения свободы до трех лет.