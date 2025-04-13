В Екатеринбурге выбрали главную бабушку города

В Екатеринбурге завершился конкурс «Главная бабушка Екатеринбурга». Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Live». Главной бабушкой уральской столицы стала Марина Кулик.
Победительнице 56 лет, она работает руководителем проектов ЖБИ и у нее двое внуков. Главная бабушка города полностью соответствует концепции «после 40 жизнь только начинается». Именно в 40 лет она приняла решение начать обучение игре на фортепиано, успешно освоила плавание кролем, коньковый ход на лыжах и продолжается совершенствоваться в вокальном искусстве.
Статус первой вице-бабушки получила 46-летняяТатьяна Галицына. Она — музыкальный руководитель. Второй вице-бабушкой жюри признало 56-летнюю Ирину Гавриленко. Она работает детским массажистом и основала онлайн-школу для родителей. 62-летняя педагог Елена Федоровская получила во время конкурса предложение руки и сердца.
Напомним, что на победу в конкурсе претендовали 40 екатеринбурженок в возрасте от 45 до 70 лет.
Как ранее сообщалось, в преддверии Дня матери в столице Урала состоялся финал конкурса «Главная мама Екатеринбурга».
Торжественное мероприятие прошло 15 ноября на сцене ЦК «Урал». В 2024 м году конкурс прошел в двадцатый раз. Принять в нем участие могли все имеющие детей жительницы Екатеринбурга в возрасте от 20 до 50 лет.