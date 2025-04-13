В Екатеринбурге выбрали главную бабушку города

Победительнице 56 лет, она работает руководителем проектов ЖБИ и у нее двое внуков. Главная бабушка города полностью соответствует концепции «после 40 жизнь только начинается». Именно в 40 лет она приняла решение начать обучение игре на фортепиано, успешно освоила плавание кролем, коньковый ход на лыжах и продолжается совершенствоваться в вокальном искусстве.