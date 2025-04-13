NYP: ЦРУ продолжало розыск Гитлера в течение десяти лет после его смерти

Напомним, в мае 2024 года ФСБ обнародовала документы, в которых говорилось, что в 1944 году Берлин ожидал, что между США, Британией и СССР произойдет раскол. В связи с этим Гитлер разработал план на заключение сепаратного мира с Лондоном и Вашингтоном, чтобы впоследствии вместе с ними воевать против Советского Союза.