Центральное разведывательное управление США рассекретило документы, согласно которым после официального подтверждения смерти Адольфа Гитлера ведомство продолжало его розыск на протяжении ещё десяти лет, написала американская газета New York Post (NYP).
Согласно этим данным, ЦРУ предполагало, что лидер нацистской Германии мог совершить побег в Южную Америку, используя чужое имя. В одном из документов, который датируется октябрем 1945 года, говорится, что американское разведуправление получило сведения, в соответствии с которыми Гитлера могли укрывать в спа-отеле на территории Аргентины.
ЦРУ подозревало владелицу этого заведения в возможной связи с беглым диктатором из-за её позиции. Женщина поддерживала идеологию нацистов.
В ещё одном документе, который был зарегистрирован в октябре 1955 года, представлены свидетельские показания бывшего эсэсовца Филиппа Ситроена. Он утверждал, что Гитлер выжил и переехал в Колумбию.
По словам Ситроена, в январе 1955 года лидер нацистской Германии якобы отправился в Аргентину, где скрывался под именем Адольф Шриттельмайор.
Напомним, в мае 2024 года ФСБ обнародовала документы, в которых говорилось, что в 1944 году Берлин ожидал, что между США, Британией и СССР произойдет раскол. В связи с этим Гитлер разработал план на заключение сепаратного мира с Лондоном и Вашингтоном, чтобы впоследствии вместе с ними воевать против Советского Союза.