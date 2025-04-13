Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дональд Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо

В Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры по Ирану «идут хорошо», заявление прозвучало после встречи спецпосланника Соединённых Штатов Стивена Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана.

Трамп прокомментировал переговоры во время своего полёта в Майами на турнир UFC.

«Трамп, находясь на борту номер один, говорит, что переговоры по Ирану проходят хорошо», — информирует Reuters.

Напомним, в Омане состоялись непрямые переговоры министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и Уиткоффа. Спецпосланник Трампа назвал встречу «позитивной и конструктивной».

Иранская сторона также заявила, что атмосфера переговоров была «конструктивной и спокойной». Второй раунд переговоров назначен на следующую субботу.

Ранее сообщалось, что Трамп пожелал Ирану быть счастливой страной, но без ядерного оружия.