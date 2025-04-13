Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры по Ирану «идут хорошо», заявление прозвучало после встречи спецпосланника Соединённых Штатов Стивена Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана.
Трамп прокомментировал переговоры во время своего полёта в Майами на турнир UFC.
«Трамп, находясь на борту номер один, говорит, что переговоры по Ирану проходят хорошо», — информирует Reuters.
Напомним, в Омане состоялись непрямые переговоры министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и Уиткоффа. Спецпосланник Трампа назвал встречу «позитивной и конструктивной».
Иранская сторона также заявила, что атмосфера переговоров была «конструктивной и спокойной». Второй раунд переговоров назначен на следующую субботу.
Ранее сообщалось, что Трамп пожелал Ирану быть счастливой страной, но без ядерного оружия.