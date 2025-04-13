Челябинским геологам готовы платить до 450 тысяч рублей

По данным hh.ru за первый квартал 2025 года, в регионе открыто более 90 вакансий для специалистов этого профиля — на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Это выводит Челябинскую область в топ-20 регионов России по числу предложений для геологов, где она занимает 3% от общероссийского объема вакансий.