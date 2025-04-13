Челябинским геологам готовы платить до 450 тысяч рублей

По данным hh.ru за первый квартал 2025 года, в регионе открыто более 90 вакансий для специалистов этого профиля — на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Это выводит Челябинскую область в топ-20 регионов России по числу предложений для геологов, где она занимает 3% от общероссийского объема вакансий.
В целом по России за январь-март 2025 года работодатели разместили 3,1 тыс. вакансий для геологов, что лишь на 2% превышает показатели прошлого года. Лидерами спроса остаются Москва, Красноярский край (по 9% вакансий) и Иркутская область (8%). Однако Челябинская область выделяется на фоне других уральских регионов: здесь динамика роста числа вакансий почти в 7 раз выше среднероссийской.
Основными работодателями для геологов в регионе, как и по стране, выступают компании добывающей промышленности (40% вакансий), металлургии (12%) и строительства (10%). Это связано с активной разработкой месторождений и инфраструктурными проектами.
При этом Челябинская область предлагает геологам одни из самых конкурентоспособных условий. Медианная зарплата в регионе составляет 95 тыс. рублей, но верхняя граница вознаграждения достигает 450 тыс. рублей — такие предложения характерны для вахтовой работы на стратегических объектах. Для сравнения: в Амурской области и Якутии средние зарплаты геологов не превышают 200−210 тыс. рублей.
Челябинская область сталкивается с нехваткой геологов: на 1 вакансию приходится всего 3 резюме при норме от 4. Это заставляет работодателей усиливать соцпакет. Помимо высокой оплаты, компании предлагают: организацию межвахтового отдыха; проживание в благоустроенных поселках с инфраструктурой (магазины, медпункт, столовая); медицинское обслуживание за счет предприятия; компенсации за работу в отдаленных локациях.