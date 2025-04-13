Россиян предупредили о высоком штрафе за сорванную вербу

«Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей», — передает РИА Новости слова представителей пресс-службы. Сорванная на территории, находящейся под особым охраняемым статусом, ветка вербы может привести к еще большему штрафу.