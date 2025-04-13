В Пермском крае 105 лет отметила труженик тыла Ирина Ватолина

Ирина Ватолина родилась в 1920 году. Свою трудовую биографию начала в 1941 году пионервожатой в Мазуевской неполной средней школе. С 1942 года трудилась по линии комсомола, в 1946 году стала первым секретарем райкома комсомола. В этом же году вышла замуж.