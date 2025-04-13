В Пермском крае 105 лет отметила труженик тыла Ирина Ватолина

В Кишертском округе Пермского края живет труженик тыла Ирина Федоровна Ватолина. На днях ей исполнилось 105 лет. Свой день рождения она встретила с 26 внуками, правнуками и праправнуками.
Ирина Ватолина родилась в 1920 году. Свою трудовую биографию начала в 1941 году пионервожатой в Мазуевской неполной средней школе. С 1942 года трудилась по линии комсомола, в 1946 году стала первым секретарем райкома комсомола. В этом же году вышла замуж.
«Жизнь повернула так, что из райкома комсомола пришлось уволиться. Работала товароведом в книжном магазине, затем — на почте, в быткомбинате и библиотеке. Всегда старалась делать все ответственно, с душой», — вспоминает Ирина Федоровна.
В 1969 году у нее умер муж. На плечи Ирины Федоровны легли заботы о воспитании трех дочерей и двух сыновей. Всем она помогла получить образование. Один из сыновей окончил военную академию, младшая дочь — член союза писателей Нижегородской области.
В краевом министерстве труда и соцразвития рассказали о творческой натуре юбиляра. Она пишет очерки о своей жизни и жизни односельчан, ее рассказы-воспоминания попали на страницы местной газеты.
Ирина Ватолина и сейчас в курсе всех событий, с ней можно поговорить на любые темы. Она может наизусть продекламировать стихи, знает много частушек и с удовольствием их исполняет.
В 2014 году Ирина Федоровна получила жилищный сертификат как вдова участника Великой Отечественной войны. Дети помогли приобрести благоустроенную трехкомнатную квартиру.
Большая и дружная семья и сегодня ни на минуту не оставляет одну свою маму и бабушку. С ней постоянно живет кто-нибудь из детей или внуков, окружают любовью и заботой.