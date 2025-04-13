Трамп расхвалил решение о повышении пошлин: новые тарифы приносят Вашингтону крупные суммы

Американский лидер Дональд Трамп ничуть не пожалел о введении повышенных импортных тарифов. Пошлины стали приносить крупные суммы денег. Теперь бюджет Соединенных Штатов ежедневно пополняется на 2−3 миллиарда долларов благодаря тарифам, отметил Дональд Трамп, общаясь с журналистами.
Хозяин Белого дома назвал ситуацию вокруг введенных пошлин очень хорошей. По его словам, в Соединенных Штатах также наблюдается снижение инфляции, что не может не радовать жителей.
«У американцев больше денег, у страны больше денег. Последние пару недель мы получаем 2−3 миллиарда долларов в день», — заключил Дональд Трамп.
Кроме того, американский лидер поставил перед собой новую цель. Он планирует депортировать из США миллион иностранцев за 2025 год и установить рекорд.