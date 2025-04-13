Мошенники взламывают «Госуслуги» под предлогом диспансеризации

Телефонные мошенники начали использовать новую схему социальной инженерии для получения доступа к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги». Первые случаи были зафиксированы в апреле 2025 года, сообщили в управлении МВД по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.