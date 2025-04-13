Трамп отправился на турнир UFC с участием российского бойца Крылова

Президент США Дональд Трамп отправился на турнир UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), который проходит в городе Майами в штате Флорида, сообщил американский журналист Ник Сортор на своей странице в соцсети X*.
В числе участников этих соревнований есть спортсмен из России Никита Крылов. По информации Сортора, чтобы добраться до места турнира, Трамп использовал «Борт номер один».
Президент США решил присутствовать на поединке между австралийским бойцом Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. Они поборются за титул чемпиона мира в полулегком весе.
Вместе с главой Белого дома посмотреть бой приедут директор Национальной разведки США Тулси Габбард и американский министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший.
Напомним, в июне 2024 года Трамп присутствовал на поединке UFC между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье в Ньюарке (штат Нью-Джерси). После боя, который закончился победой российского спортсмена, политик пообщался с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, который выступал в роли секунданта Махачева.
* Соцсеть (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.