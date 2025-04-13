Трамп отправился на турнир UFC с участием российского бойца Крылова

Напомним, в июне 2024 года Трамп присутствовал на поединке UFC между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье в Ньюарке (штат Нью-Джерси). После боя, который закончился победой российского спортсмена, политик пообщался с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, который выступал в роли секунданта Махачева.