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Несколько категорий россиян могут получить лекарства бесплатно: вот кому положена льгота

Депутат Стенякина: льготные лекарства положены инвалидам и ветеранам.

Источник: Комсомольская правда

Член комитета по социальной политике Екатерина Стенякина перечислила категории граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарствами. Согласно ее информации, бесплатные медикаменты или 50% скидки положены: ветеранам СВО, героям РФ, инвалидам и детям из многодетных семей. Об этом эксперт проинформировала РИА Новости.

«Многие категории граждан в нашей стране имеют право получать необходимые им лекарства бесплатно либо с 50%-ной скидкой», — рассказала Стенякина.

Кроме этого, право на бесплатное лекарство также имеют все пациенты с установленными диагнозами. Среди них — онкологические заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма, рассеянный склероз и другие.

Стенякина пояснила, что льготное обеспечение касается препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП), который постоянно обновляется и расширяется.

Ранее KP.RU писал о том, что в России появилось более 500 новых лекарств.