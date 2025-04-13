До +23 потеплеет в Иркутске 13 апреля

Небесная канцелярия все не может определиться с погодой для Иркутска: то горожане оказываются в зиме, то в чересчур теплой весне. А сегодня, 13 апреля, сибиряки могут почувствовать приход настоящего лета, ведь в областном центре потеплеет до +23 (!). Об этом КП-Иркутск рассказали в «Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
— В Иркутске 13 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха составит +21…+23, — рассказывают синоптики.
По региону 13 апреля также ожидается переменная облачность, осадки маловероятны в большинстве районов. Однако в Катангском, Киренском, Казачинско-Ленском и северо-восточных районах возможны небольшие, а местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром кое-где сформируются туманы. Ветер будет дуть с юго-запада и юго-востока (4−9 м/с), с порывами до 13 м/с. В западных и северных районах ожидается более сильный западный и северо-западный ветер (5−10 м/с, местами 15−20 м/с). Температура +10…+15°C — при облачной погоде, +8…+13.