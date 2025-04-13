До +23 потеплеет в Иркутске 13 апреля

Небесная канцелярия все не может определиться с погодой для Иркутска: то горожане оказываются в зиме, то в чересчур теплой весне. А сегодня, 13 апреля, сибиряки могут почувствовать приход настоящего лета, ведь в областном центре потеплеет до +23 (!). Об этом КП-Иркутск рассказали в «Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».