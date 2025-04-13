Потерявшему МиГ в погоне за российской «Геранью» пилоту ВСУ выдали ночные очки

Позывной Карайя лётчик выбрал в честь фашиста Эриха Хартманна (немец носил позывной «Карая1», что в переводе значит «возлюбленная1»), однако в отличие от него, Ворошилов не имеет побед в воздушных боях. Тем не менее, несмотря на отсутствие результатов, в декабре 2022 года он был удостоен звания Героя Украины.