Финансист назвала сумму, меньше которой копить не имеет смысла

Эксперт подчеркнула, что формировать финансовую подушку необходимо при любом доходе, откладывая хотя бы 10% от зарплаты. Оптимально накопить сумму, равную трём, а лучше шести минимальным месячным заработкам. Это поможет пережить трудные времена, например, потерю работы.
Эксперт отметила, что 145 тысяч рублей — скромная сумма, особенно учитывая среднюю зарплату за прошлый год в 88 тысяч рублей.
«Это не означает, что скромная сумма является бесполезной. Размер “кубышки” напрямую зависит от размера ежемесячных обязательных расходов», — заявила Валишвили.
Ранее сообщалось о возможности расширения Программы долгосрочных сбережений. Эксперт заявил, что это позволит копить на «вторую пенсию» с рождения. Родители смогут открывать счета для детей, которые те смогут использовать по достижении совершеннолетия.