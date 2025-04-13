Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финансист назвала сумму, меньше которой копить не имеет смысла

Россияне недостаточно активно копят на подушку безопасности . Об этом заявила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили агентству Прайм . По её словам, средний размер вклада в стране 145 тысяч рублей, что меньше необходимого.
Источник: Life.ru

Эксперт подчеркнула, что формировать финансовую подушку необходимо при любом доходе, откладывая хотя бы 10% от зарплаты. Оптимально накопить сумму, равную трём, а лучше шести минимальным месячным заработкам. Это поможет пережить трудные времена, например, потерю работы.

Эксперт отметила, что 145 тысяч рублей — скромная сумма, особенно учитывая среднюю зарплату за прошлый год в 88 тысяч рублей.

«Это не означает, что скромная сумма является бесполезной. Размер “кубышки” напрямую зависит от размера ежемесячных обязательных расходов», — заявила Валишвили.

Ранее сообщалось о возможности расширения Программы долгосрочных сбережений. Эксперт заявил, что это позволит копить на «вторую пенсию» с рождения. Родители смогут открывать счета для детей, которые те смогут использовать по достижении совершеннолетия.