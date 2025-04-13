Финансист назвала сумму, меньше которой копить не имеет смысла

Россияне недостаточно активно копят на подушку безопасности . Об этом заявила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили агентству Прайм . По её словам, средний размер вклада в стране 145 тысяч рублей, что меньше необходимого.