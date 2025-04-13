До +20°С. В воскресенье белорусов ждёт много тепла

Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью −1, +5°С, местами по западу +6 +8°С, максимальная днем от +8°С по востоку до +20°С по западу.
Прогноз погоды по регионам:
Минск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Утром местами по городу слабый туман. Температура воздуха +13..+15°C. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
Брест. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +18..+20°C. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. В.
Витебск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Утром слабый туман. Температура воздуха +13..+15°C. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
Гомель. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +13..+15°C. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
Гродно. Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром слабый туман. Температура воздуха +18..+20°C. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
Могилёв. Облачно с прояснениями. Утром небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Утром слабый туман. Температура воздуха +11..+13°C. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.