До +20°С. В воскресенье белорусов ждёт много тепла

Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью −1, +5°С, местами по западу +6 +8°С, максимальная днем от +8°С по востоку до +20°С по западу.