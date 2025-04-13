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До +20°С. В воскресенье белорусов ждёт много тепла

В воскресенье, 13 апреля, ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром по северо-восточной половине небольшие кратковременные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +10° 4 м/с 62% 758 мм рт. ст. +8°
Источник: Смартпресс

Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью −1, +5°С, местами по западу +6 +8°С, максимальная днем от +8°С по востоку до +20°С по западу.

Прогноз погоды по регионам:

Минск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Утром местами по городу слабый туман. Температура воздуха +13..+15°C. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Брест. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +18..+20°C. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. В.

Витебск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Утром слабый туман. Температура воздуха +13..+15°C. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Гомель. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +13..+15°C. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Гродно. Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром слабый туман. Температура воздуха +18..+20°C. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Могилёв. Облачно с прояснениями. Утром небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Утром слабый туман. Температура воздуха +11..+13°C. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.