Мошенники представляются сотрудниками поликлиник: россиянам рассказали, как распознать обман

Однако это не всё. Мошенники могут продолжить обманывать лишившегося доступа к личному кабинету человека. Злоумышленники звонят повторно. Жертве сообщают, что ее аккаунт был взломан, теперь нужно срочно связаться со службой поддержки и якобы восстановить доступ, не потеряв денежные средства. Человека направляют в Росфинмониторинг, где очередной мошенник предлагает жертве заполнить заявление, к которому нужно приложить фотографии банковских карт. Так россияне могут собственноручно отдать средства аферистам.