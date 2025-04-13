Мошенники представляются сотрудниками поликлиник: россиянам рассказали, как распознать обман

Злоумышленники, как известно, могут звонить россиянам и представляться сотрудниками правоохранительных органов, специалистами банков и даже дальними родственниками. Стало известно о новом способе обмана. Теперь мошенники крадут личные данные, представляясь сотрудниками поликлиник. С таким предупреждением выступили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает ТАСС.
Схема кажется нетрудной: злоумышленники звонят жертве, представляются работниками поликлиники и предлагают пройти якобы диспансеризацию. После получения согласия мошенники просят назвать код из СМС для записи на услугу. Узнав желанные цифры, аферисты входят в аккаунт жертвы на Госуслугах. Теперь им остается только «правильно» воспользоваться конфиденциальной информацией.
Однако это не всё. Мошенники могут продолжить обманывать лишившегося доступа к личному кабинету человека. Злоумышленники звонят повторно. Жертве сообщают, что ее аккаунт был взломан, теперь нужно срочно связаться со службой поддержки и якобы восстановить доступ, не потеряв денежные средства. Человека направляют в Росфинмониторинг, где очередной мошенник предлагает жертве заполнить заявление, к которому нужно приложить фотографии банковских карт. Так россияне могут собственноручно отдать средства аферистам.
В МВД дали советы, как не угодить в ловушку мошенников. Во-первых, рекомендуется всегда устанавливать только сложные пароли. Во-вторых, россиянам советуют перейти на двойную систему защиты.
Способов обмануть человека придумано целое множество. Например, мошенники могут позвониться в домофон и представиться сотрудниками управляющей компании. Далее они вводят жертву в заблуждение, говоря о необходимости смены кода на домофоне. Узнав действующий пароль, злоумышленники прерывают связь, подробно рассказывает KP.RU.
Однако чаще всего аферисты проворачивают свои преступные схемы в мессенджерах. Одной из популярных в мошеннических кругах соцсетей является Telegram. Именно там появляются магазины, якобы предлагающие технику или одежду. Однако всё это — уловки злоумышленников.