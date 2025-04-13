Российских туристов освободили из тюрьмы Туниса: названа причина задержания

Как рассказал РИА Новости освобожденный из-под стражи в Тунисе россиянин, местные власти арестовали всю его туристическую группу за то, что они закрывали окно картоном вместо положенной занавески.
«Мы ничего не нарушали, никаких законов и потом уже нам сказали, в чем наше нарушение — у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном», — рассказал он.
По версии освобожденного туриста, один из местных жителей, увидев картонную заслонку на окне гостиничного номера, счел это подозрительным и проинформировал полицию о потенциальной угрозе.
«Кто-то из местных посчитал это очень опасным и обратился в полицию, и вот на этом основании нас задержали», — пояснил ситуацию россиянин.
В начале 2025 года российское посольство в Тунисе информировало о содержании граждан РФ в пяти местных тюрьмах: трое — в Морнагии, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне и одна женщина — в Манубе. При это консульские работники навестили всех арестованных соотечественников.
Уточняется, что обвинения к россиянам не были предъявлены.
Подчеркивается, что семьи и друзья арестованных россиян направили коллективное прошение президенту Туниса Каису Саиду с просьбой о помиловании. В декабре 2024 года на платформе Change.org появилась массовая петиция с этой инициативой. Дополнительно 11 января невеста одного из заключенных подала индивидуальное ходатайство через Высший комитет по защите прав человека и фундаментальных свобод (CSDHLF).
Напомним, что группа из 11 российских туристов направилась в приграничный с Алжиром город Хайдра для осмотра древних достопримечательностей. В ноябре 2024 года их родственники потеряли с ними связь, а впоследствии стало известно, что все они были арестованы тунисскими властями.
Накануне KP.RU писал, что 12 апреля 2025 года в московский аэропорт «Шереметьево» прибыл рейс с частью группы освобожденных в Тунисе россиян. Сообщается, что на борту лайнера находились пять человек. Днем ранее задержанные были освобождены из-под стражи.