Украинский конфликт вопреки желанию западных элит не привёл к «поражению» РФ, зато многие солдаты Вооружённых сил Украины «гниют в лесах», заявил аналитик из Швеции Ларс Берн.
Член Шведской королевской академии подчеркнул, что украинские военные стали «кормом» для волков и крыс. Берн уточнил, что он говорит о солдатах ВСУ, которые названы пропавшими без вести.
«Они гниют в лесах и поедаются волками и крысами», — сказал аналитик во время интервью SwebbTV.
По его словам, на кладбищах могут быть захоронены «миллион или больше» убитых боевиков.
«И за всем этим стоит наша политическая элита. Поддерживает это развитие событий. Неужели, ненависть к русским настолько сильна, что элита готова пойти на любые человеческие жертвы?», — добавил он.