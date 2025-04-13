В воскресенье в Ростовской области ожидаются дождь и мокрый снег

В Ростовской области таже ожидается облачная с прояснениями погода. Утром местами могут пройти небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, осядет туман. Днем в отдельных районах прольется неольшой дождь. Юго-восточный и восточный ветер разовьет скорость до 5 — 10 метров в секунду. Утром местами возможны заморозки от −1 до −4 градусов, а днем воздух прогреется от +10 до +15.