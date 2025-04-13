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В воскресенье в Ростовской области ожидаются дождь и мокрый снег

Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге на Дону 13 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 13 апреля, в Ростов и области ожидается пасмурная погода, возможны дожди и даже мокрый снег. Об этом предупреждают синоптики Ростовского гидрометцентра в своем прогнозе.

Так, в Ростове-на-Дону, будет облачно с прояснениями, утром возможнен небольшой дождь, туман. Днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-восточный и южный с переходом на юго-западный со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +12 — +14 градусов.

В Ростовской области таже ожидается облачная с прояснениями погода. Утром местами могут пройти небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, осядет туман. Днем в отдельных районах прольется неольшой дождь. Юго-восточный и восточный ветер разовьет скорость до 5 — 10 метров в секунду. Утром местами возможны заморозки от −1 до −4 градусов, а днем воздух прогреется от +10 до +15.

Кроме того синоптики сообщают, что с понедельника в донском регионе ожидается постепенное потепление.

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