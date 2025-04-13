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CAR: в США на $107,7 млрд вырастут издержки автопроизводителей из-за пошлин

Пошлины на импортные авто могут в значительной мере ударить по автопроизводителям в США.

Источник: Комсомольская правда

Согласно исследованию Центра автомобильных исследований (CAR), введение США импортных тарифов на зарубежные машины и автозапчасти может обернуться для американской автомобильной промышленности дополнительными расходами свыше $100 млрд.

«Ключевые выводы анализа включают оценочные: увеличение расходов на $107,7 млрд для всех американских автопроизводителей, увеличение расходов на D3 Automakers на $41,9 млрд», — рассказали в Центре.

Как подчеркнул старший вице-президент CAR Венкатеш Прасад, современные цепочки поставок в автопроме отличаются глобальным характером и высокой сложностью организации. Это значительно затрудняет анализ последствий введения 25-процентных тарифных барьеров для отрасли.

Эксперт также пояснил, что современные автоконцерны и их поставщики — это многонациональные корпорации с заводами в нескольких странах.

Накануне президент США Дональд Трамп не стал исключать возможности введения исключений из ответных таможенных пошлин для ряда стран.