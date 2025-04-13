Экс-сотрудник ФСИН рассказал, что бунт в российской тюрьме можно организовать за 20 часов

К нам как-то приехали члены ОНК, я отправил с ними своего зама. Сижу в кабинете, мне звонит дежурка: «У нас захват заложников». Сначала думаю, что за шутки, а потом смотрю по камерам, а там правозащитника зеки окружили. Оказалось, он нашел их еду, а на ней не проставлена дата. У нас же как в общепите, если отрезал кусок, нужно прилепить бумажку с датой, временем. Он видит, что ничего не подписано и кидает все в мусорку. Зек видит эту херню, это его еда, и идет на него с матом. В итоге мы всех развели и правозащитник начинает: «Мы сейчас пойдем купим продукты». Я ему объясняю, что нифига, как ты их пронесешь? Официально можно только через передачки, а у него лимит кончился. Вы же по закону все хотите делать.