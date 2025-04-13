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«Люблю в лесу орать»: Любовь Успенская описала свой идеальный выходной

Российская певица Любовь Успенская получила награду на церемонии «Шансон года — 2025», которая проходила в Москве на площадке Live Арена. В рамках мероприятия артистка также описала журналистам свой идеальный выходной. По словам Успенской, она любит ходить в лес и громко там петь.

Любовь Успенская любит орать песни в лесу.

Российская певица Любовь Успенская получила награду на церемонии «Шансон года — 2025», которая проходила в Москве на площадке Live Арена. В рамках мероприятия артистка также описала журналистам свой идеальный выходной. По словам Успенской, она любит ходить в лес и громко там петь.

«Мой идеальный выходной? Я люблю в лес ходить, петь громко, там меня никто не слышит. Прямо орать. И, в общем, испускать из себя все то, что во мне засело глубоко, и мне нужно это выдать. Вот я выхожу в лес, кричу, ору», — рассказала Успенская. Ее слова передает «Комсомольская правда».

Кроме того, певица рассказала о творческих и профессиональных успехах своей дочери Татьяны, которая серьезно увлеклась танцами. Успенская подчеркнула потенциал и талант дочери в этой области, выразив надежду на ее будущие успехи в пении и танцах. Артистка поделилась, что ее дочь настаивает на том, чтобы она присоединилась к занятиям по танцам, однако Успенская не соглашается.