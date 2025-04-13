«Люблю в лесу орать»: Любовь Успенская описала свой идеальный выходной

Кроме того, певица рассказала о творческих и профессиональных успехах своей дочери Татьяны, которая серьезно увлеклась танцами. Успенская подчеркнула потенциал и талант дочери в этой области, выразив надежду на ее будущие успехи в пении и танцах. Артистка поделилась, что ее дочь настаивает на том, чтобы она присоединилась к занятиям по танцам, однако Успенская не соглашается.