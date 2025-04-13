Умер Фёдор Алексеев, легенда иркутского баскетбола

Вечером 12 апреля стало известно, что из жизни ушел выдающийся человек, легенда Иркутского баскетбола — Фёдор Алексеев. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении спорта областного центра.
— Игрок, тренер, педагог, наставник и человек с большой буквы. Его вклад в развитие баскетбола трудно переоценить: под его руководством выросло не одно поколение спортсменов, для которых он был не просто тренером, а настоящим примером мужества, трудолюбия и преданности делу, — рассказывают в Управлении спорта Иркутска. — Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Светлая память.
Фёдор Алексеев посвятил свою жизнь тренерской деятельности и оставил значительный след в истории спорта. Проводить в последний путь игрока, тренера, педагога и наставника состоится смогут все желающие 14 апреля с 12 до 13. Прощание состоится в спортивном комплексе «Вымпел» по адресу: улица Трудовая, 115а.