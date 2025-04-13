Умер Фёдор Алексеев, легенда иркутского баскетбола

— Игрок, тренер, педагог, наставник и человек с большой буквы. Его вклад в развитие баскетбола трудно переоценить: под его руководством выросло не одно поколение спортсменов, для которых он был не просто тренером, а настоящим примером мужества, трудолюбия и преданности делу, — рассказывают в Управлении спорта Иркутска. — Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Светлая память.