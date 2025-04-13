Кандидат наук предупредил о передающихся от голубей болезнях

Городские голуби давно получили прозвище «летающие крысы». Несмотря на их безобидный вид, эти птицы могут быть переносчиками серьезных инфекций, которые угрожают здоровью человека. Об этом KP.RU рассказал Владимир Бекетов, доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наук, пульмонолог.
— Пернатые и правда могут переносить очень неприятные для здоровья человека напасти. Например, сальмонеллез, кампилобактериоз и листериоз. Проявляются эти болезни похоже: слабость, повышение температуры, тошнота, рвота, головная боль, расстройство желудка. Кроме того, сальмонеллез способен приводить к повреждениям нервной системы, а листериоз вызывает у беременных патологию плода, — объяснил медик.
Кроме того, голуби могут быть переносчиками туляремии, орнитоза и грибковой инфекции криптококкоза. Все они поражают дыхательную систему, кожу и внутренние органы.
Вредны не только сами птицы, но и их пух, перья и помет. Частицы этих веществ могут попасть в организм через воздух и вызывать тяжелые заболевания, включая пневмонию.
Чаще всего, по словам врача, заражение происходит при контакте с птицами или их пометом: когда кормят голубей с рук, убирают помет без перчаток, или моют окна и машины, не надевая защиту.