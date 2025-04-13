Аналитик Берн: на Украине появились огромные кладбища убитых боевиков ВСУ

Член Шведской королевской академии Ларс Берн заявил, что вопреки ожиданиям западных политиков, Россия не потерпела поражения в украинском конфликте. По его словам, многочисленные пропавшие без вести украинские военнослужащие остаются гнить в лесах, становясь кормом для волков и крыс. Об этом Берн рассказал в беседе с SwebbTV.