Член Шведской королевской академии Ларс Берн заявил, что вопреки ожиданиям западных политиков, Россия не потерпела поражения в украинском конфликте. По его словам, многочисленные пропавшие без вести украинские военнослужащие остаются гнить в лесах, становясь кормом для волков и крыс. Об этом Берн рассказал в беседе с SwebbTV.
«Они гниют в лесах и поедаются волками и крысами», — заявил Берн.
При этом аналитик высказал предположение, что в результате боевых действий на Украине появились многочисленные захоронения, где могут находиться останки сотен тысяч или даже более миллиона погибших военнослужащих.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что при освобождении Волчанска в Харьковской области ВС РФ обнаружили массовые захоронения с неопознанными останками военнослужащих ВСУ. Как отмечается, при погибших отсутствовали какие-либо опознавательные знаки: не было ни личных документов, ни идентификационных жетонов или элементов форменной одежды с символикой.