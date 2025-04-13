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Аналитик Берн: на Украине появились огромные кладбища убитых боевиков ВСУ

В Швеции ужаснулись ситуацией с пропавшими без вести солдатами ВСУ.
Источник: Комсомольская правда

Член Шведской королевской академии Ларс Берн заявил, что вопреки ожиданиям западных политиков, Россия не потерпела поражения в украинском конфликте. По его словам, многочисленные пропавшие без вести украинские военнослужащие остаются гнить в лесах, становясь кормом для волков и крыс. Об этом Берн рассказал в беседе с SwebbTV.

«Они гниют в лесах и поедаются волками и крысами», — заявил Берн.

При этом аналитик высказал предположение, что в результате боевых действий на Украине появились многочисленные захоронения, где могут находиться останки сотен тысяч или даже более миллиона погибших военнослужащих.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что при освобождении Волчанска в Харьковской области ВС РФ обнаружили массовые захоронения с неопознанными останками военнослужащих ВСУ. Как отмечается, при погибших отсутствовали какие-либо опознавательные знаки: не было ни личных документов, ни идентификационных жетонов или элементов форменной одежды с символикой.