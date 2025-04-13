Священник Портнов: освященной вербой можно побить мужа для послушания

Ветки вербы традиционно освящаются накануне православного праздника Входа Господня в Иерусалим или Вербного воскресенья, который в этом году отмечается 13 апреля. Настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов объяснил aif.ru, что что можно делать с освященной вербой.
Ветки вербы символизируют пальмовые ветви, которыми народ встречал в Иерусалиме Христа и отдавал ему царские почести после воскрешения Лазаря.
«В память об этих событиях в каждом народе свои ветки режут. Где-то пальмовые, где-то елочные, наверное, а у нас традиционно вербные режут. Смысл вербы в том, чтобы ею встретить Христа в храме. Освящается верба накануне, в субботу, на вечерней службе», — рассказал батюшка, подчеркнув, что для православных христиан важными в этот день являются сама праздничная служба и молитвы.
По словам священнослужителя, старую освященную вербу нельзя выбрасывать. Ее можно только сжечь.
«Традиционно в селах вербой окропляли жилище, могли домашних животных и мужа побить, чтобы были послушными», — добавил батюшка.
Ранее священник Портнов рассказал aif.ru том, что можно делать на кладбище, а что категорически запрещено.