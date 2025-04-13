Священник Портнов: освященной вербой можно побить мужа для послушания

«В память об этих событиях в каждом народе свои ветки режут. Где-то пальмовые, где-то елочные, наверное, а у нас традиционно вербные режут. Смысл вербы в том, чтобы ею встретить Христа в храме. Освящается верба накануне, в субботу, на вечерней службе», — рассказал батюшка, подчеркнув, что для православных христиан важными в этот день являются сама праздничная служба и молитвы.