Часть Металлургического района Челябинска останется без воды в воскресенье

Сообщается, что это связано с необходимостью проведения восстановительных работ на водоводе диаметром 50 мм.
Работы пройдут 13 апреля с 09:00 до 16:00. На это время будет ограничена подача воды.
В зоне отключения частный сектор по улицам 32-й годовщины Октября, дома с 33 по 75; улица Мартеновская, 17−27; улица Пржевальского, 36−46; улица Прокатная, 43−79; улица Красноуфимская, 11−30; 1-й, 2-й, 3-й Штанговый переулок; улица Павлоградская, 6−20; улица Жигулевская, 1−101.
Жителям рекомендуется сделать необходимый запас воды.