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Часть Металлургического района Челябинска останется без воды в воскресенье

Часть Металлургического района Челябинска останется без воды в воскресенье, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Сообщается, что это связано с необходимостью проведения восстановительных работ на водоводе диаметром 50 мм.

Работы пройдут 13 апреля с 09:00 до 16:00. На это время будет ограничена подача воды.

В зоне отключения частный сектор по улицам 32-й годовщины Октября, дома с 33 по 75; улица Мартеновская, 17−27; улица Пржевальского, 36−46; улица Прокатная, 43−79; улица Красноуфимская, 11−30; 1-й, 2-й, 3-й Штанговый переулок; улица Павлоградская, 6−20; улица Жигулевская, 1−101.

Жителям рекомендуется сделать необходимый запас воды.