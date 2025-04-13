Вооружённые силы Украины направляют все силы на удержание населённого пункта Горналь под Курском, об этом рассказали бойцы российской группировки войск «Север».
В частности, украинские военные применяют различные виды беспилотных летательных аппаратов.
«Идёт активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населённый пункт под своим контролем», — рассказали военные РФ в беседе с агентством РИА Новости.
Они отметили, что дрон «Баба-Яга», который солдаты ВСУ задействовали лишь в ночное время, в настоящее время используется круглосуточно.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что «операция» Вооружённых сил Украины в Курской области завершится посте того, как ВС РФ освободят Горналь, Горнальский монастырь и хутор Олешня.