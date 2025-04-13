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ВСУ бросили все силы на удержание села Горналь в Курской области

В частности, дрон «Баба-Яга» используется круглосуточно.

Вооружённые силы Украины направляют все силы на удержание населённого пункта Горналь под Курском, об этом рассказали бойцы российской группировки войск «Север».

В частности, украинские военные применяют различные виды беспилотных летательных аппаратов.

«Идёт активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населённый пункт под своим контролем», — рассказали военные РФ в беседе с агентством РИА Новости.

Они отметили, что дрон «Баба-Яга», который солдаты ВСУ задействовали лишь в ночное время, в настоящее время используется круглосуточно.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что «операция» Вооружённых сил Украины в Курской области завершится посте того, как ВС РФ освободят Горналь, Горнальский монастырь и хутор Олешня.