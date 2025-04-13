Уфимка едва не попалась на уловки мошенников: как она спасла свои сбережения

Уфимка, столкнувшись с хитроумной схемой мошенников, сумела сохранить свои накопления и избежать серьезных финансовых потерь. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Все началось с телефонного звонка. Женщина, представившаяся участковым терапевтом, сообщила уфимке, что ей необходимо сдать анализы и записаться на прием. Поскольку у горожанки действительно была необходимость обратиться в поликлинику, она без колебаний поверила незнакомке и продиктовала свой страховой номер индивидуального лицевого счета. Однако вскоре после этого связь прервалась, и уфимка почувствовала беспокойство.
Чтобы разобраться в ситуации, она решила поискать информацию в интернете и наткнулась на номер горячей линии, где обещали помочь тем, кто столкнулся с мошенниками. На другом конце провода ей ответил «сотрудник службы по финансовому мониторингу», который рассказал о том, что в отношении нее действуют аферисты. Он уверил женщину, что от ее имени уже оформлена доверенность, позволяющая неизвестному лицу распоряжаться ее имуществом и проводить незаконные переводы.
Мошенник не остановился на этом и начал расспрашивать уфимку о ее накоплениях. Когда женщина подтвердила наличие средств, он настоятельно рекомендовал перевести деньги на «безопасный счет». Чтобы ускорить процесс, лжеспециалист даже вызвал для нее такси и посоветовал не общаться с водителем.
Однако на этом этапе уфимка начала осознавать, что что-то идет не так. Когда она подошла к банкомату для снятия денег, на экране высветилось предупреждение о возможных мошеннических действиях. Поняв, что ситуация может быть опасной, она рассказала «сотруднику» о том, что банкомат не выдал купюры. В ответ мошенник предложил ей позвонить на горячую линию банка и озвучить причину обналичивания — якобы для покупки лекарств.
В этот момент женщина наконец поняла, что общается с мошенником. Она быстро отключила телефон и тем самым сумела уберечь свои сбережения в размере 200 тысяч рублей.
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