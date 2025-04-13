Уфимка едва не попалась на уловки мошенников: как она спасла свои сбережения

Чтобы разобраться в ситуации, она решила поискать информацию в интернете и наткнулась на номер горячей линии, где обещали помочь тем, кто столкнулся с мошенниками. На другом конце провода ей ответил «сотрудник службы по финансовому мониторингу», который рассказал о том, что в отношении нее действуют аферисты. Он уверил женщину, что от ее имени уже оформлена доверенность, позволяющая неизвестному лицу распоряжаться ее имуществом и проводить незаконные переводы.