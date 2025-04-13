В Ангарске планируют построить аквахолл

В Ангарске на пересечении улиц Алешина и Васильева планируется строительство первого аквахолла. Земельный участок, расположенный напротив круглой парковки на набережной, под строительство был предоставлен муниципалитетом. Уникальный инвестиционный проект уже презентовали. Об этом сообщил в своем тг-канале Сергей Петров, мэр Ангарского округа.
— Отмечу, несколько лет назад уже были предложения по строительству аквапарка в Ангарске. Тогда планы нарушил ковид, и предприниматель отказался от реализации идеи. Новый инвестор настроен решительно, ведется проектирование. Убежден, что аквахолл добавит нашему округу уникальности, станет магнитом не только для ангарчан, но и для туристов из других городов и соседних регионов, — сообщает Сергей Петров.
Проект, по словам местных властей, не имеет аналогов в Приангарье. Аквахолл станет неким городским курортом с несколькими открытыми и закрытыми бассейнами, аквапарком, комплексом с различными видами бань (русская баня, финская сауна, хамам), SPA-процедурами, а также ресторанным и гостиничным комплексами. Общая площадь нового пространства для отдыха составит около пяти тысяч квадратных метров.