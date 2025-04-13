В Ангарске планируют построить аквахолл

— Отмечу, несколько лет назад уже были предложения по строительству аквапарка в Ангарске. Тогда планы нарушил ковид, и предприниматель отказался от реализации идеи. Новый инвестор настроен решительно, ведется проектирование. Убежден, что аквахолл добавит нашему округу уникальности, станет магнитом не только для ангарчан, но и для туристов из других городов и соседних регионов, — сообщает Сергей Петров.