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Эпидемия пышных форм: кто виноват и что делать с ожирением, рассказала диетолог

Диетолог Мухина объявила войну бодипозитиву и дорогим продуктам.

Источник: Комсомольская правда

Россиянки стремительно набирают вес, и виной тому — не только любовь к сладкому. Об этом заявила диетолог Марият Мухина в беседе с «Инфо24». Она назвала главные причины «эпидемии ожирения»: дорогие продукты, плохая экология, пропаганда бодипозитива и даже конкурсы по поеданию блинов.

Первым в списке «врагов стройности» Мухина поставила экономическую ситуацию.

— Повышение банковских ставок и рост цен на качественные продукты вынуждают семьи переходить на дешевые, но вредные углеводные альтернативы — хлеб, выпечку, заменители молока, — пояснила специалист.

Второй удар по фигурам наносит экология, уверена диетолог: Микропластик и химикаты, попадающие в воду и еду, нарушают обмен веществ.

— Эти вещества нарушают гормональный баланс, провоцируя набор веса.

Особую тревогу у эксперта вызывает популяризация бодипозитива и новых «кумиров полноты» — толстых кукол Барби, героинь вроде принцессы Фионы из «Шрека».

— Это не норма, а деструктивная идеология, — заявила Мухина.

Не помогают и пищевые челленджи.

— Нужно запретить мукбанги и конкурсы по поеданию блинов, а вместо этого вернуть советскую практику — производственную гимнастику, школьную зарядку, — предложила диетолог.

Решение, по мнению Мухиной, требует системного подхода:

— Надо национализировать Центробанк, чтобы оживить экономику, улучшить экологию и пересмотреть стандарты красоты в медиа, — уверена она.

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