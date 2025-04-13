Эпидемия пышных форм: кто виноват и что делать с ожирением, рассказала диетолог

Россиянки стремительно набирают вес, и виной тому — не только любовь к сладкому. Об этом заявила диетолог Марият Мухина в беседе с «Инфо24». Она назвала главные причины «эпидемии ожирения»: дорогие продукты, плохая экология, пропаганда бодипозитива и даже конкурсы по поеданию блинов.