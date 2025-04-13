Эпидемия пышных форм: кто виноват и что делать с ожирением, рассказала диетолог

Россиянки стремительно набирают вес, и виной тому — не только любовь к сладкому. Об этом заявила диетолог Марият Мухина в беседе с «Инфо24». Она назвала главные причины «эпидемии ожирения»: дорогие продукты, плохая экология, пропаганда бодипозитива и даже конкурсы по поеданию блинов.
Первым в списке «врагов стройности» Мухина поставила экономическую ситуацию.
— Повышение банковских ставок и рост цен на качественные продукты вынуждают семьи переходить на дешевые, но вредные углеводные альтернативы — хлеб, выпечку, заменители молока, — пояснила специалист.
Второй удар по фигурам наносит экология, уверена диетолог: Микропластик и химикаты, попадающие в воду и еду, нарушают обмен веществ.
— Эти вещества нарушают гормональный баланс, провоцируя набор веса.
Особую тревогу у эксперта вызывает популяризация бодипозитива и новых «кумиров полноты» — толстых кукол Барби, героинь вроде принцессы Фионы из «Шрека».
— Это не норма, а деструктивная идеология, — заявила Мухина.
Не помогают и пищевые челленджи.
— Нужно запретить мукбанги и конкурсы по поеданию блинов, а вместо этого вернуть советскую практику — производственную гимнастику, школьную зарядку, — предложила диетолог.
Решение, по мнению Мухиной, требует системного подхода:
— Надо национализировать Центробанк, чтобы оживить экономику, улучшить экологию и пересмотреть стандарты красоты в медиа, — уверена она.
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