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Движение перекроют на участке 4-го Лучевого просека в парке «Сокольники» 15−16 апреля

Движение перекроют в период с 20:00 15 апреля до 8:00 16 апреля на участке 4-го Лучевого просека в парке «Сокольники». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 20:00 15 апреля до 8:00 16 апреля участок 4-го Лучевого просека в парке “Сокольники” будет закрыт для проезда (не более 10 минут)», говорится в сообщении.

Как уточняется, перекрытие связано с проведением киносъемок.