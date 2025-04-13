Движение перекроют на участке 4-го Лучевого просека в парке «Сокольники» 15−16 апреля

«В период с 20:00 15 апреля до 8:00 16 апреля участок 4-го Лучевого просека в парке “Сокольники” будет закрыт для проезда (не более 10 минут)», говорится в сообщении.
Как уточняется, перекрытие связано с проведением киносъемок.
Движение перекроют в период с 20:00 15 апреля до 8:00 16 апреля на участке 4-го Лучевого просека в парке «Сокольники». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«В период с 20:00 15 апреля до 8:00 16 апреля участок 4-го Лучевого просека в парке “Сокольники” будет закрыт для проезда (не более 10 минут)», говорится в сообщении.
Как уточняется, перекрытие связано с проведением киносъемок.