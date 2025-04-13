Названы 4 главные ошибки при походе за продуктами в магазин, из-за которых вы тратите лишние деньги

«Зачастую многие покупатели отдают предпочтение продуктам популярных брендов, так как они кажутся знакомыми и привычными, а соответственно, более качественными. Однако существуют товары собственных торговых марок магазинов, которые могут быть не столь известны, но не уступают по качеству. А по стоимости даже выигрывают — они дешевле, так как в цену не входят расходы на продвижение и маркетинг. Кроме того, такие товары могут быть представлены в разных категориях — от мясных изделий до молочных продуктов, что позволяет сэкономить на каждом элементе корзины», — заключила финансовый консультант.