Лука Сафронов: Паша Техник брался за любые заказы, чтобы выплатить ипотеку

Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) в периоды ремиссии активно работал, чтобы рассчитаться по ипотеке за квартиру, предназначенной для его сына, а также помогать родителям. Об этом в интервью aif.ru рассказал его близкий друг Лука Сафронов.
«Когда он находился на лечении и узнавал, что семье нужна помощь — сразу же покидал центр и шел работь, много работь, когда трезв. Он помогал своим родителям. Он взял ипотеку для сына, чтобы сыну было где жить. Он думал о будущем ребенка и закрывал ипотеку, он не хотел брать деньги у друзей, хотя они предлагали. Он говорил: “Я должен сам”. Это то, о чем никто не говорит», — отметил Сафронов.
Он также подчеркнул, что в периоды, когда рэпер находился в стабильном состоянии, он прилагал большие усилия к тому, чтобы побороть зависимость.
«К сожалению, наверное, пришло его время. Мы, как люди верующие, понимаем, что у каждого есть свое предназначение. Он ушел очень молодым. Он только начинал что-то делать. Он только начинал лечение. Это сбивалась какими-то его вылазками на передачи, на ток-шоу», — поделился Сафронов.
Ранее Лука Сафронов сообщил aif.ru, что работает над проектом, посвященному памяти рэпера Паши Техника.