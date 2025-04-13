Лука Сафронов: Паша Техник брался за любые заказы, чтобы выплатить ипотеку

«Когда он находился на лечении и узнавал, что семье нужна помощь — сразу же покидал центр и шел работь, много работь, когда трезв. Он помогал своим родителям. Он взял ипотеку для сына, чтобы сыну было где жить. Он думал о будущем ребенка и закрывал ипотеку, он не хотел брать деньги у друзей, хотя они предлагали. Он говорил: “Я должен сам”. Это то, о чем никто не говорит», — отметил Сафронов.