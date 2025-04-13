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ВСУ значительно нарастили число дронов «Баба-яга» для атак на Белгородчину

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали применять больше беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Баба-яга» при атаках на Белгородскую область. Об этом сообщил источник в группировке «Север» агентству РИА Новости.

Источник: Life.ru

По данным источника, украинская сторона перебросила к границе подразделения, оснащённые тяжёлыми гексакоптерами «Баба-яга», около недели назад. Российские операторы БПЛА активно противодействуют вражеским БПЛА, используя различные типы дронов, включая FPV-аппараты, для их уничтожения.

«На нашем направлении раньше их было меньше, сейчас применение “Баба-яга” увеличилось в несколько раз», — отметил источник, подчеркнув возросшую интенсивность использования данных БПЛА со стороны ВСУ.

«Баба-Яга» — модифицированный сельскохозяйственный дрон, способный нести до 50 кг груза. Им ВСУ пользуются чаще всего. Кроме того, недавно украинские военные начали использовать эти БПЛА для сброса немецких противотанковых мин с воздушным взрывателем DM-1239. Они предназначены для дистанционного минирования местности и поражения военной техники с помощью кумулятивного заряда.

Ранее сообщалось, что ВСУ предпринимают усилия для удержания контроля над селом Горналь в Курской области, активно используя беспилотники для затруднения логистики и сдерживания продвижения российских войск. Круглосуточное применение гексакоптеров «Баба-Яга», ранее использовавшихся только в ночное время, указывает на стремление противника любой ценой замедлить продвижение 22-го и 30-го полков в окрестностях данного населённого пункта.