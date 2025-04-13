Как вкусно приготовить курицу, если всё остальное надоело: топ-16 рецептов с фото

Если курица получается суховатой, её надо немного потомить в воде или бульонеВкус курицы раскрывают тимьян, розмарин, орегано, чеснок, паприкаЧтобы курица получилась с хрустящей корочкой, перед готовкой надо дать птице подсохнуть после того, как её извлекли из холодильника, либо промокнуть тушку бумажным полотенцем прямо перед готовкойКурицу следует размораживать либо в холодильнике, либо, поместив её в пакет и положив его в водуГотовность курицы определяется по соку. Она готова, если он прозрачныйПосле приготовления курице нужно дать постоять 10−15 минут, так она лучше напитается соками.