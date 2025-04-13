Как вкусно приготовить курицу, если всё остальное надоело: топ-16 рецептов с фото

Блюд из курицы существует очень много. Её готовят целиком и частями, жарят, тушат или запекают, едят каждый день или подают на праздничный стол. Курица — часть национальной кухни многих народов мира.
В курином мясе содержится белок, который легко усваивается организмом. Также в нём отсутствуют углеводы, что способствует построению мышц. Курица включает и витамины группы А, В, калий, цинк, железо и фосфор.
Как выбрать курицу.
Качественная охлаждённая курица должна быть с ровной поверхностью, без слизи и кровоподтёков, со свежим тонким запахом. Прожилки — белые или розовые, а мясо — плотное и ровное. При надавливании не должна выделяться влага — это говорит о том, что продукт подвергался разморозке.
Не стоит покупать слишком большую птицу — в таком случае есть вероятность использования производителем гормонов роста или солевого раствора.
Подготовка курицы к приготовлению.
Чтобы облегчить приготовление, курицу нужно предварительно замочить. Для этого нужно налить в кастрюлю воду и оставить там птицу на 1−2 часа. После этого промыть тушку под проточной водой.
Вымочить птицу можно и в минеральной воде — она сделает мясо более нежным. Также иногда для размягчения птицы её оставляют в растворе из воды и лимонного сока.
Куриные крылышки и голени замачивают так же, как и целую тушку.
Топ-16 рецептов по приготовлению курицы.
Из курицы можно приготовить множество повседневных и праздничных блюд, а также выпечку.
Как приготовить курицу на сковороде.
Куриные окорочка можно просто пожарить на сковороде. Получится блюдо с хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
Куриные окорочка (можно взять готовые бёдрышки или ножки) — 0,5 кг4−5 крупных зубчиков чеснокаСоль, перец, травы по вкусуРастительное масло для жарки.
Промыть части курицы, если это окорочка — разделить их по суставу. Разрезать пополам крупные зубчики чеснока, сделать в мясе надрезы и поместить туда чеснок. Посолить и поперчить курицу, оставить на 10 минут.
Хорошо разогреть сковороду, налить растительное масло. Выложить курицу, жарить на умеренном огне 15 минут, затем перевернуть и жарить столько же с другой стороны.
Перевернуть курицу, посыпать ароматными травами. Накрыть крышкой и готовить ещё пять минут.
Как приготовить курицу с картошкой.
Сочетание курицы и картошки универсально. Обычная жарка на сковороде дополняется приправой карри, а рецепт сохраняет свою простоту.
Ингредиенты:
Куриное филе — 300 гМука для подготовки курицы1 луковица1 средняя морковь2 картофелиныСметана — 150 г0,5 стакана водыПриправа карри — 1 ч.л. Соль, перец — по вкусу.
Промыть куриное филе, нарезать его средними кубиками. Обвалять его в муке. Натереть морковь, нарезать лук, обжарить их на сковороде. Добавить к овощам курицу, прожарить пять минут. Почистить картошку, нарезать её кружками или средними кубиками, поместить к курице с овощами. Влить воду, добавить сметану, соль, перец и карри, размешать и тушить под крышкой до готовности картофеля.
Бонус: с карри сочетается кокосовое молоко, обычное или сухое. Им можно заменить сметану.
Как приготовить плов из курицы.
Плов с курицей — одна из самых популярных вариаций восточного блюда.
Ингредиенты:
Куриная грудка — 800 гРис (сорт для плова) — 400 г1 морковь1 луковицаЧеснок — 0,5 головкиСоль, зира (кумин), приправы для плова по вкусу.
Рис промыть, залить кипятком на 5 минут, слить воду. Натереть морковь на крупной тёрке, лук нарезать полукольцами. Курицу нарезать небольшими кусочками.
Налить масло в казан, разогреть. Выложить лук и жарить до тёмного цвета, но не до обугливания. Добавить курицу, посолить. Перемешать и жарить 7−10 минут.
Добавить морковь. Не перемешивать! Накрыть крышкой и тушить около пяти минут.
В рис добавить зёрна зиры (кумина) и специи, перемешать. Выложить рис в казан и добавить 2 стакана воды.
Вода должна обязательно покрыть весь рис (располагаться на 0,5−1 см выше риса). Варить плов с курицей на медленном огне в течение примерно 15 минут.
После этого открыть крышку и проделать в плове небольшие круглые отверстия, но не перемешивать. Выложить в отверстия чеснок (его можно и не чистить) и дать плову ещё минут 5 потушиться на медленном огне.
Аккуратно снять лопаткой верхний слой риса. Если он готов, плов можно перемешать. Дать ему настояться 5 минут, и можно подавать на стол.
Как приготовить курицу с грибами.
Курицу с грибами и сливками ещё называют жюльеном. Это одна из самых распространённых закусок. Приготовить её можно как на сковороде, так и в духовке.
Ингредиенты:
Куриное филе — 400 гШампиньоны — 300 г1 луковицаСливки 20% — 200 млСыр твёрдый — 150 гАроматные травы, соль, перец — по вкусу.
Нарезать куриное филе небольшими кусочками. Курицу обжарить на растительном масле несколько минут до полуготовности. Измельчить лук, добавить к курице и жарить 3−4 минуты.
Шампиньоны крупно нарезать, добавить к курице с луком. После того как выпарится влага из грибов, посолить, поперчить и готовить 5−7 минут до золотистого цвета.
Залить мясо и грибы сливками, немного прогреть. Натереть сыр на крупной тёрке и выложить сверху. Выключите огонь и накройте сковороду крышкой. Через 3−5 минут, когда сыр расплавится, блюдо можно подавать.
Как приготовить филе курицы.
Куриное филе готовят по-разному, но популярным вариантом является запекание в соусе с овощами или сыром.
Ингредиенты:
Куриная грудка — 2−3 шт. Сливки — 80 млШпинат свежий — 100 гСливочный сыр — 100 гСыр твёрдый — 50 гЧеснок — 2 зубчикаПрованские травы, приправа для курицы — по вкусуРастительное масло.
Промыть и нарезать шпинат, измельчить чеснок. Разогреть сковороду, обжарить чеснок и поместить к нему нарезанную зелень. Убавить огонь и готовить около двух минут, помешивая. Налить сливки, сливочный сыр и варить на небольшом огне до растворения сыра, посолить по вкусу.
Промыть филе, сделать посередине каждого кусочка разрез «кармашком». Выложить в смазанную форму, обмазать филе грудки смесью приправы, прованских трав, лимонного сока (по желанию) и растительного масла. Оставить мариноваться на 15−20 минут.
Заполнить «кармашки» готовым соусом из шпината. Накрыть форму фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Достать, посыпать начинку тёртым сыром и отправить готовиться ещё на 5 минут.
Бонус: «кармашки» вместо шпината можно начинить овощами — помидорами и сладким перцем, а перед запеканием вокруг курицы выложить картофель.
Как приготовить курицу целиком в духовке.
Целая тушка в духовке — классика на каждый день или на праздник. Одним из самых проверенных и простых домашних рецептов является курица на банке.
Ингредиенты:
Тушка курицы — 1 шт. (около 1 кг) Сметана 20% — 4 ст. л. Чеснок — 3−4 зубчикаСоль или приправа для курицы — по вкусуГорчица — 0,5 ч.л. Перец горошком, лавровый лист.
Для этого рецепта надо взять такую тушку, чтобы она вертикально помещалась в духовке. Банка должна быть строго стеклянной, не очень широкой, но и не очень узкой, чтобы курица не соскальзывала.
В банку налить воду на три четверти, добавить туда лавровый лист и перец горошком, веточку розмарина по желанию. Курицу обмазать смесью сметаны, горчицы, соли и измельчённого чеснока (можно смешать сметану с приправой для курицы). Если нет сметаны — обмазать цыплёнка смесью приправ.
Поставить банку на противень с водой (уровень воды — примерно 1 см). «Посадить» курицу на банку, обернуть кончики крыльев и ножек фольгой, чтобы они не пригорели. Отправить всю конструкцию в духовку, разогретую до 200 градусов, на 1 час — 1 час 10 минут.
Бонус: вместо воды на противень можно положить картофель, другие овощи и смазать их маслом. Таким образом сразу приготовятся и птица, и гарнир. Противень не стоит оставлять совсем пустым, иначе жир, стекающий с птицы при запекании, будет подгорать.
Как приготовить курицу в мультиварке.
В мультиварке курицу можно пожарить или потушить. Одним из таких рецептов является чкмерули (шкмерули) — вариация курицы по-грузински в сливочном соусе — просто и вкусно.
Ингредиенты:
Курица (бёдрышки или ножки) — 700 гСливки 10% комнатной температуры — 210 г (примерно 1 стакан) Чеснок — 2 зубчикаХмели-сунели — 0,5 ч.л. Растительное масло — для смазыванияСоль, смесь перцев, мускатный орех, сушёная или свежая кинза — по вкусу.
Промыть курицу, если это целая тушка — разрезать на части. Обмазать растительным маслом с солью и перцем, оставить на полчаса.
Включить в мультиварке режим «жарка» или «мультиповар», выложить в чашу курицу и обжарить кусочки с двух сторон до полуготовности. После достать курицу и поместить в чашу измельчённый чеснок. Пожарить его несколько секунд. Влить сливки, вмешать хмели-сунели и мускатный орех. Когда сливки начнут закипать, вложить курицу. Включить программу «тушение» и тушить 20−30 минут.
Посыпать свежей или рубленой кинзой. Подавать чкмерули горячим, с лавашом или лепёшками.
Как приготовить фунчозу с курицей.
Так называемая стеклянная лапша, или фунчоза, завоевала популярность среди любителей не только азиатской кухни и очень хорошо сочетается с курицей.
Ингредиенты:
Фунчоза — 150 гКуриная грудка — 1 шт. Средняя морковь — 1 шт. Сладкий перец — 1 шт. Лук-порей (белый) — 1 шт. Зелёный лук — 1 шт. Укроп свежий — 1−2 веточкиИмбирь свежий — 1 небольшой кусочек (можно сушёный) Чеснок — 1 зубчикСоль и перец — по вкусу.
Поместить лапшу в холодную воду на 30−40 минут. Достать, немного подсушить и разрезать. Сладкий перец и морковь нарезать соломкой, морковь можно натереть на тёрке для моркови по-корейски.
Куриное филе нарезать тонкими кусочками. Измельчить чеснок, зелёный лук и лук-порей, имбирь и укроп.
Обжарить колечки лука-порея и чеснок на растительном масле 2 минуты. Добавить заправленные солью и перцем кусочки куриного филе. Обжарить мясо до лёгкой корочки. К курице добавить морковь и сладкий перец. Жарить 15 минут.
В сковороду положить зелёный лук, имбирь, кунжутные семена (по желанию) и готовую лапшу, посолить по вкусу, интенсивно перемешать и обжарить ещё несколько минут.
Бонус: фунчозу можно заменить на любую другую азиатскую лапшу — гречневую, яичную или рисовую — и обжарить её с курицей и овощами в кисло-сладком соусе или терияки.
Как приготовить курицу с овощами.
Курица хорошо сочетается с любыми овощами. Такое рагу готовят на сковороде или в духовке.
Ингредиенты:
Куриное филе — 350 г. Небольшой кабачок — 1−2 шт. Сладкий перец — 1−2 шт. 1 луковица1 небольшая морковьТоматная паста (или рубленые помидоры) — 100 гСоевый соус — 15 млСоль, перец, сушёный чеснок, ароматные травы — по вкусу.
Промыть куриное филе и нарезать кусочками. Кабачок и лук почистить и нарезать, морковь натереть, перец очистить от семян и нарезать квадратиками. Обжарить лук и морковку до полуготовности и выложить их из сковороды.
Выложить на сковороду кусочки курицы, жарить в течение 5 минут. Отправить к ней кабачок и жарить ещё 5 минут. Добавить к ингредиентам перец, лук и морковку и прожарить 4−5 минут.
Посолить, засыпать перец, ароматные травы и чеснок. Влить соевый соус и томатную пасту. Размешать, готовить на умеренном огне, помешивая, 3−5 минут — до желаемой мягкости овощей и мяса.
Чахохбили из курицы.
Чахохбили — курица с томатами и зеленью — одно из самых вкусных и полезных блюд кавказской кухни. Его особенностью является предварительное обжаривание птицы на сухой сковороде.
Ингредиенты:
Курица (крылышки или голени) — 500 г1 луковица2 помидора1 красный сладкий перецТоматная паста — 250 гХмели-сунели — 0,5 ч.л. Чеснок — 2 зубчикаСоль, перец, аджика, свежая зелень — по вкусуРастительное масло — для смазки.
Промыть курицу, посушить. Обмазать растительным маслом, солью и перцем, дать помариноваться 15−20 минут. Разогреть сковороду и, не добавляя дополнительно масла, выложить туда птицу. Поджарить до корочки на очень медленном огне с двух сторон.
Выложить птицу из сковороды. Нарезать лук полукольцами, обжарить его до полуготовности. Помидоры припустить в кипятке и очистить от кожицы, измельчить, сладкий перец нарезать соломкой.
Выложить перец к луку, поместить к ним курицу. Добавить помидор, посолить, приправить хмели-сунели и аджикой, половиной рубленой или сушёной зелени, накрыть сковороду крышкой и тушить около 20−30 минут. Влить томатную пасту, засыпать измельчённый чеснок, оставшуюся зелень и протушить ещё 5 минут. Если куриное мясо расслаивается — блюдо готово.
Паприкаш из курицы.
Паприкаш — сытное и полезное блюдо венгерской кухни. Оно получило своё название из-за использования большого количества сладкой паприки.
Ингредиенты:
Куриное филе — 700 гСметана 15% — 250 гСладкий перец — 2−3 шт. 2 луковицыЧеснок — 4−5 зубчиковКуриный бульон (или вода) — 1 стаканМолотая сладкая паприка (можно взять копчёную) — 3 ст.л. Пшеничная мука — 1 ст.л. Соль, перец — по вкусуОливковое масло — для жарки.
Куриное филе нарезать на средние кусочки (можно использовать бёдрышки или ножки). Измельчить лук и чеснок, сладкий перец нарезать соломкой или квадратиками. Обжарить куриное филе в сотейнике на оливковом масле до золотистого цвета, посолить и поперчить в процессе. Переложить курицу в миску.
На оставшемся масле обжарить лук, выложить болгарский перец и продолжать жарить на небольшом огне. Добавить к овощам чеснок и паприку, хорошо размешать.
Влить куриный бульон или воду. Довести до кипения и положить к овощам обжаренную курицу. Накрыть ёмкость крышкой и тушить 10−15 минут.
Смешать сметану с мукой, чтобы не было комочков, добавить к курице. Посолить и поперчить по вкусу, перемешать. Протушить паприкаш ещё 5−7 минут.
Куриные рубленые оладьи.
Куриные оладьи подают и как закуску, и как основное блюдо. Вкус птицы дополнят сыр и томаты.
Ингредиенты:
Куриное филе — 300 г1 яйцо1−1,5 помидораГустая сметана — 2 ст.л. Мука — 2,5 ст.л. Тёртый сыр — 50 гСоль по вкусуУкроп свежий рубленый.
Нарезать курицу на мелкие кубики. Вбить яйцо, добавить измельчённый помидор, порубленный укроп и тёртый сыр. Влить сметану и всыпать муку, посолить и хорошо размешать. Разогреть сковороду, жарить оладьи, выкладывая «тесто» ложкой, на небольшом огне 4−5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Куриный рулет «Мраморный».
Домашний куриный рулет из минимума ингредиентов подойдёт и на каждый день, и как праздничная закуска. Он станет вкусной альтернативой магазинной колбасе.
Ингредиенты:
Куриное филе — 450 гКуриные окорочка — 600 гЖелатин — 22 гПриправа для курицы — 1,5 чайной ложкиКуркума молотая — 1,5 чайной ложкиМолотый чеснок, соль и перец по вкусу.
Птицу вымыть и обсушить. Куриные окорочка очистить от кожи и костей, нарезать мясо кубиками. Филе грудки измельчить так же. В миску выложить кусочки курицы, добавить соль и все специи.
Добавить желатин. Перемешать и оставить мариноваться на 20 минут.
Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить куриную смесь на фольгу в виде рулета и плотно обмотать в 2−3 слоя, чтобы не было зазоров. Выложить рулет в глубокую форму. Форму заполнить водой на ⅔ и отправить на нижний уровень духовки на 50−60 минут.
Достать рулет из формы и остудить при комнатной температуре. Затем поместить его в холодильник минимум на 7 часов.
Киш с курицей, грибами и брокколи.
Киш — открытый пирог с яичной заливкой. Куриная начинка является традиционной для такого рецепта.
Ингредиенты для начинки:
Куриное филе — 300 гШампиньоны — 400 гБрокколи свежая или размороженная — 200 г1 луковица.
Для теста:
Сливочное масло — 50 г1 яйцоХолодная вода — 3 ст.л. Мука пшеничная — 200 г.
Для заливки:
Сливки 20−25% — 200 млТвёрдый сыр — 150 г2 яйца1 щепотка мускатного ореха.
Смешать размягчённое сливочное масло и яйцо. Влить воду, всыпать муку и соль, замесить тесто. Завернуть его в пищевую плёнку и поместить в холодильник на полчаса.
Отварить куриное филе, остудить его и нарезать. Мелко порубить лук, нарезать на небольшие кусочки грибы. Обжарить лук, добавить грибы, жарить 10 минут, посолить. Положить курицу и брокколи, прожарить ещё 10 минут, остудить.
Для заливки взбить яйцо, добавить сливки и перемешать. Натереть сыр и добавить к яичной смеси. Вмешать мускатный орех, если надо — посолить.
Тесто раскатать и выложить в форму. Выложить туда начинку и следом влить заливку. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
Элеш с курицей.
Элеш — татарская выпечка на бездрожжевом тесте. По классическому рецепту она готовится с курицей и картофелем.
Ингредиенты для начинки:
Куриные окорочка — 3 шт. Картофель — 2−3 шт. 1 луковицаСливочное масло — 8 ч.л. Соль и перец по вкусу.
Для теста:
Пшеничная мука — 600 гЯйцо — 2 шт. Сметана — 5 ст.л. Подсолнечное масло — 5 ст.л. Сливочное масло — 5 ст.л. Вода — 2 ст.л. Разрыхлитель — 1 ч.л. Соль, сахар — по вкусу.
Смешать остывшее растопленное сливочное масло, растительное масло, воду, сметану, соль и сахар. Просеять муку (¾ части) и добавить разрыхлитель. В центре сделать углубление, вылить туда масляную смесь и вбить два яйца.
Перемешать смесь и понемногу начать вмешивать оставшуюся муку. Затем руками замесить тесто, чтобы оно стало однородным, эластичным и не прилипало к рукам. Если нужно, то добавить ещё муки. Тесто получается маслянистым и мягким. Обернуть его в плёнку и убрать в холодильник.
Куриные окорочка хорошо промыть, снять с них кожу, вырезать прожилки. Срезать мясо с костей и обсушить его. Нарезать его кубиками. Картофель очистить и тоже порезать кубиками, измельчить лук.
Смешать курицу, картофель и лук, добавить соль и перец. Не оставлять надолго начинку, надо сразу же начинать готовить элеши, иначе выделится лишний сок.
Тесто разделить на 8 частей. От каждой отщипнуть по шарику размером с грецкий орех. Шар побольше раскатать, в центр положить 2−3 ложки начинки и кусочек сливочного масла.
Маленький шарик тоже раскатать и уложить поверх начинки. Края основы поднять и соединить с «крышкой». По окружности сделать защипы. Разогреть духовку до 190 градусов. Выложить элеши на противень, застеленный бумагой. Выпекать около 50 минут до румяной корочки. После выпечки смазать горячие элеши небольшим количеством сливочного масла и накрыть полотенцем. Оставить подходить на 10 минут.
Фаршированная курица.
Фаршированная курица — праздничный рецепт, пришедший из еврейской кухни.
Ингредиенты:
Тушка курицы — 1,3−1,5 кгЯйцо — 2 шт. Красный сладкий перец — 1 шт. Грибы — 100 гМаслины — 70 гСметана — 2−3 ст.л. Чеснок — 3−4 зубчикаГорчица — 0,5 ст.л. Приправа для курицы, соль и перец по вкусу.
Снять с курицы кожу, оставив крылья и голени. Кожа должна остаться как можно больше целой. Отделить мясо от костей, пропустить филе через мясорубку. Нарезать сладкий перец маленькими кубиками, измельчить грибы. В фарш вбить яйца, посолить и поперчить. Добавить к фаршу перец, нарезанные кружками маслины, грибы и хорошо перемешать.
Нафаршировать курицу, распределяя начинку по всей тушке, зашить места разрыва. Измельчить чеснок, смешать его со сметаной, горчицей и приправой для курицы, смазать птицу. Связать ножки и крылышки прочной ниткой и поставить курицу в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час — 1 час 10 минут. Перед подачей снять нитки.
Соус для курицы.
Курица хорошо сочетается со следующими соусами:
кефирный соус с чесноком и кинзойсоус из йогурта или сметаны с чеснокомгрузинский соус из измельчённых ядер грецких орехов и уцхо-сунеливарёный соус из горчицы и молокасоус песто из молотой зелени разных сортов с добавлением масла.
Советы и рекомендации по приготовлению курицы.
Если курица получается суховатой, её надо немного потомить в воде или бульонеВкус курицы раскрывают тимьян, розмарин, орегано, чеснок, паприкаЧтобы курица получилась с хрустящей корочкой, перед готовкой надо дать птице подсохнуть после того, как её извлекли из холодильника, либо промокнуть тушку бумажным полотенцем прямо перед готовкойКурицу следует размораживать либо в холодильнике, либо, поместив её в пакет и положив его в водуГотовность курицы определяется по соку. Она готова, если он прозрачныйПосле приготовления курице нужно дать постоять 10−15 минут, так она лучше напитается соками.