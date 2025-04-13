В России предложили бесплатно учить на инженеров, врачей и педагогов: подробнее об инициативе

Российские депутаты выступили с инициативой сделать образование доступнее. Многие годы в РФ существовал бум на «юристов-экономистов». Теперь в стране острая нехватка врачей, педагогов, инженеров и деятелей науки. Депутат Сергей Миронов предложил сделать бесплатным обучение по стратегическим направлениям, пишет ТАСС.
Он считает, что государство должно оказывать поддержку специальностям, испытывающим кадровый дефицит. И речь идет не о льготных кредитах. По словам депутата, обучение стратегическим профессиям должно быть полностью бесплатным.
«Направим свои предложения в правительство. Будем настаивать, чтобы обучение по дефицитным стратегическим специальностям в вузах и колледжах было бесплатным, а значит доступным для широкого круга молодых людей, независимо от их материального положения», — добавил Сергей Миронов.
В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали, какие профессии будут востребованы через пять лет. К их числу относятся специалисты области оказания персональных услуг и сферы обрабатывающего производства. Кроме того, всё так же востребованы будут врачи и деятели науки.