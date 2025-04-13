WSJ: Иран готов ограничить ядерную программу при смягчении санкций США

Иран может вернуться к ограничениям по обогащению урана, установленным ядерной сделкой 2015 года, если США выполнят ряд условий. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на иранских и европейских чиновников.
По данным издания, Тегеран требует быстрого смягчения санкций, связанных с атомной программой, доступа к замороженным активам на миллиарды долларов, а также прекращения давления на китайских покупателей иранской нефти.
«Иран был бы готов вернуться к тем же уровням ядерного обогащения, которые позволяла сделка 2015 года», — говорится в публикации.
Накануне сообщалось, что 12 апреля на непрямые переговоры в оманскую столицу Маскате прибыли министр иностранных Ирана и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Как позже сообщили представители иранского внешнеполитического ведомства, стороны договорились встретиться снова через неделю.