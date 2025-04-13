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WSJ: Иран готов ограничить ядерную программу при смягчении санкций США

Иран может вернуться к обогащению урана на уровне договоренностей 2015 года в обмен на смягчения санкций США.

Источник: Комсомольская правда

Иран может вернуться к ограничениям по обогащению урана, установленным ядерной сделкой 2015 года, если США выполнят ряд условий. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на иранских и европейских чиновников.

По данным издания, Тегеран требует быстрого смягчения санкций, связанных с атомной программой, доступа к замороженным активам на миллиарды долларов, а также прекращения давления на китайских покупателей иранской нефти.

«Иран был бы готов вернуться к тем же уровням ядерного обогащения, которые позволяла сделка 2015 года», — говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что 12 апреля на непрямые переговоры в оманскую столицу Маскате прибыли министр иностранных Ирана и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Как позже сообщили представители иранского внешнеполитического ведомства, стороны договорились встретиться снова через неделю.