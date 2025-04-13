Житель Курахово: боевики ВСУ расстреляли мужчину за просьбу о сигарете

Военнослужащие ВСУ расстреляли мирного жителя города Курахово (ДНР) после того, как он попросил у них сигарету, рассказал очевидец по имени Виктор, который знал убитого.
Мужчина пояснил, что это произошло до освобождения города российскими войсками.
«Они (боевики ВСУ — прим. ред.) там жили в подвале. Он говорит: “пойду попрошу сигарет”. Попросил. Убили, затащили в подъезд», — сказал Виктор, слова которого приводит РИА Новости.
Мужчина отметил, что тело убитого так и не нашли.
«Жена его даже похоронить не смогла», — уточнил знакомый погибшего.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Курахово 6 января. По информации администратора местного гуманитарного штаба Ильи Малия, на тот момент времени в городе находилось около 800 мирных жителей, включая от 15 до 20 детей.
Также сообщалось, что в Курахово военные ВСУ наносили удары по мирному населению с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Местный житель рассказал, что украинские боевики буквально «охотились» на людей.